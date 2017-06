Papa Francesco: nomina Joachim von Braun presidente della Pontificia Accademia delle scienze

Papa Francesco ha nominato presidente della Pontificia Accademia delle scienze Joachim von Braun, professore ordinario di economia e innovazione tecnologica e direttore del Centro di ricerca per lo sviluppo dell’Università di Bonn (Repubblica Federale di Germania). Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana, riportando anche alcune note biografiche di von Braun: è nato il 10 luglio 1950 a Brakel, in Germania. Dopo aver studiato scienze agrarie presso l’Università di Bonn, ha proseguito gli studi conseguendo il Ph.D (dottorato di ricerca) e successivamente il titolo di professore ordinario in economia agraria presso l’Università di Göttingen. Ha insegnato presso l’Università di Kiel e di Bonn. Le sue pubblicazioni riguardano lo sviluppo economico internazionale, l’economia delle risorse naturali, la povertà, la politica agricola, le politiche di innovazione scientifica e tecnologica e il commercio internazionale. È considerato fra i principali esperti dei problemi della fame, della malnutrizione e delle politiche legate alla loro risoluzione. È stato direttore generale dell’“International Food Policy Research Institute” (Ifpri) con sede a Washington, negli Stati Uniti, dal 2002 al 2009. Per molti anni ha svolto ricerche e consulenze di politica economica per diversi paesi dell’Africa e dell’Asia.

Dal 2009 von Braun è direttore del Centro di ricerca per lo sviluppo (Zef: Istituto di ricerca multidisciplinare leader per le tematiche sullo sviluppo economico e sociale) e professore di economia e innovazione tecnologica presso l’Università di Bonn. È presidente del Consiglio della bio economy del governo tedesco e di diversi Consigli consultivi internazionali ed europei. È stato relatore al World Economic Forum di Davos e ha preso parte ad una serie di convegni internazionali promossi dalle Nazioni Unite e ad altre conferenze scientifiche di rilevanza internazionale. Dal 2000 al 2003 è stato presidente dell’associazione internazionale degli economisti agrari (Iaae). È membro eletto dell’Accademia nazionale tedesca della scienza e dell’ingegneria, dell’Accademia delle arti e delle scienze della Regione del Nord Reno Westfalia e dell’associazione americana per lo sviluppo delle scienze. È accademico pontificio dal 2012.

Von Braun ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il dottorato di ricerca honoris causa presso l’Università di Hohenheim, il premio Bertebos dell’Accademia svedese delle scienze agrarie nel 2009 e il premio Justus von Liebig nel 2011 per le sue ricerche sulla sicurezza alimentare su scala mondiale. È sposato con la dottoressa Barbara von Braun e ha tre figlie.