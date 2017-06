Migranti Ventimiglia: Marmo (Caritas), “non stiamo imparando dai nostri errori”

(Ventimiglia) – “Non è che se chiudi gli ombrelli smette di piovere”. È con questa battuta, accompagnata da un sorriso amaro, che salutiamo Maurizio Marmo, direttore della Caritas di Ventimiglia-Sanremo. “La nostra è sempre stata una diocesi di frontiera – racconta al Sir –, ma la situazione è cambiata drasticamente a partire dall’11 giugno 2015 quando le autorità francesi hanno deciso di ripristinare i controlli alle frontiere. Siamo arrivati alla terza estate e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i numeri sono raddoppiati. Questo significa che non stiamo imparando dai nostri errori”. Particolarmente critiche sono le condizioni di vita dei migranti, circa 250, accampati lungo il fiume Roya. Tra loro viveva anche Alfatehe, il giovane sudanese morto annegato lo scorso 13 giugno “Manca tutto – continua Marmo – dall’acqua corrente, ai servizi igienico sanitari. Sono settimane che lo ripetiamo, ma la situazione peggiora invece che migliorare”. Ad occuparsi di queste persone sono soprattutto i volontari e le Ong: la Caritas di Ventimiglia si occupa dei pranzi, distribuendo circa 250 pasti al giorno, mentre alla sera sono le associazioni francesi che vengono da oltre confine per distribuire viveri. Sul fronte sanitario è attiva invece Intersos con un ambulatorio mobile. “La situazione – continua Marmo – si è aggravata a partire da gennaio con la parziale chiusura del campo della Croce Rossa al parco Roya. Attualmente sono in corso lavori di ampliamento, ma non sappiamo quando verranno conclusi”. Tra le realtà maggiormente attive nell’accoglienza c’è la chiesa di sant’Antonio alle Gianchette dove vengono accolte un centinaio di persone tra donne, bambini e minori. Qui dal 31 maggio 2016, giorno dell’apertura, sono transitate circa 20mila persone. “Il problema più grande – conclude Marmo – è quello dei minori stranieri non accompagnati perché in città non esiste un centro per loro eppure il loro numero continua ad aumentare”.