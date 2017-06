Lituania: Giornata della gioventù e beatificazione vescovo Matulionis, “martire dell’era sovietica”. Attesi 20mila fedeli

Ultimi preparativi per la storica celebrazione che si terrà a Vilnius domenica 25 giugno in cui verrà beatificato Teofilo Matulionis (1873-1962), l’arcivescovo che nella sua vita per tre volte fu incarcerato e morì martire a causa della sua fede. Si tratta della prima canonizzazione che avviene in terra lituana, del “primo martire lituano dell’era sovietica”, che oggi è “esempio ispiratore di persona che ha combattuto per la libertà di coscienza”. Alle 14 sulla piazza antistante la cattedrale di Vilnius sarà il card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei santi a presiedere la cerimonia, concelebrata da tutti i vescovi lituani. Nel pomeriggio precedente, il sabato, le spoglie del venerabile Matulionis saranno trasferite da Liepaja, dove riposano, alla cattedrale di Vilnius per essere esposte alla venerazione dei fedeli durante tutta la notte. Per la celebrazione sono attesi oltre 20mila fedeli da tutta la Lituania, ma anche da Lettonia, Bielorussia, Polonia e Russia, soprattutto dalla regione di San Pietroburgo, dove l’arcivescovo fece parte della formazione sacerdotale e dove svolse il suo ministero per alcuni anni. La beatificazione segna anche la conclusione della Giornata nazionale della gioventù che si apre venerdì 23 giugno a Vilnius. La polizia ha avvisato che il centro della capitale sarà completamente chiuso al traffico.