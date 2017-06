Ius soli: p. Zerai (Habeshia), “negare la cittadinanza significa voltare le spalle al futuro”

“Negare la realtà e negare uno dei diritti umani fondamentali: questo significa, innanzitutto, dire no allo ius soli”. Lo afferma padre Mussie Zerai, presidente dell’Agenzia Habeshia: “È preoccupante la piega che ha assunto tra i partiti politici la polemica sullo ius soli a proposito della nuova legge sulla cittadinanza in discussione al Senato dopo essere stata approvata alla Camera alla fine del 2015 – sottolinea -. È un tema importante: si tratta della vita di migliaia di bambini e ragazzi e si tratta di allineare l’Italia a gran parte dei Paesi europei, senza contare l’intero continente americano, a cominciare dagli Stati Uniti e dal Canada. Eppure – nonostante il ritardo sia già enorme, visto che l’ultima legge italiana sulla cittadinanza risale al 1992 – nella maggior parte dei casi si va avanti per slogan e per barricate. Con tutta una serie di no. E il peggio è che si ha come l’impressione che non ci si renda conto di cosa significhino, in concreto, tutti questi no”.

La realtà, prosegue, è “che il mondo intero va verso una società multietnica e multiculturale” ed è quindi contro la storia “rimanere ancorati a un ‘diritto del sangue’ anacronistico, di sapore razzista e non a caso difeso con forza dal fascismo, che su questa base è arrivato a ipotizzare delitti contro la stirpe ‘ariano-romana’”. A suo avviso “è risibile l’obiezione che si tratta di ‘difendere l’italianità’ e ‘l’integrità della cultura italiana’” perché “i ragazzi a cui è indirizzato lo ius soli parlano italiano, pensano italiano, sono di cultura italiana, si sentono italiani ed europei”. “Chiudere la porta in faccia a questi ragazzi, negando lo ius soli – conclude -, significa voltare le spalle al futuro. Significa condannare l’Italia a una gretta, miope mentalità localistica, chiusa, egoista, sospettosa. A farne un Paese sempre più fermo, spento, avvitato su se stesso. Un Paese senza domani. Vecchio”.