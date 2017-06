Immigrazione: le organizzazioni sociali a Ue e Italia, “serve un cambio di rotta nella gestione dei flussi”

Alla vigilia del Consiglio Ue del 22 e 23 giugno, le reti delle organizzazioni della società civile italiana che lavorano con i migranti – Tavolo Asilo (A Buon diritto, Acli, Arci, Asgi, Centro Astalli, Cnca, Fcei, Focus-Casa dei diritti sociali, Medu, Oxfam), Aoi, Cinin, Concord Italia, Coonger, Cop, Focsiv, Link 2007, Marche solidali – lanciano un appello congiunto alle istituzioni italiane ed europee indicando le “misure indispensabili e urgenti per un cambio di rotta nella gestione dei flussi migratori in Italia e una nuova e più efficace Agenda Europea”. La lettera aperta è stata inviata ieri al Governo, al Parlamento e agli Europarlamentari italiani. Per correggere l’attuale approccio definito dall’Agenda europea per le migrazioni e i provvedimenti assunti dal Governo italiano, le organizzazioni firmatarie chiedono, tra l’altro, che “i cosiddetti compacts, definiti con i Paesi terzi, siano finalizzati a favorire politiche di sviluppo umano sostenibile nei Paesi di origine e di transito dei flussi migratori e non al mero controllo delle frontiere; l’Ue e gli Stati membri effettuino operazioni di ricerca e salvataggio (Sar) con il solo scopo di salvare vite umane; l’Ue e i suoi Stati membri garantiscano alle persone che si trovano ai loro confini l’accesso ad un equo ed effettivo diritto di richiedere asilo; i richiedenti protezione internazionale in Europa abbiano il diritto a una procedura giusta ed efficace; gli Stati membri rivolgano particolare attenzione alle esigenze specifiche delle donne, dei bambini e delle persone vulnerabili, indipendentemente dalla nazionalità o dalla concessione del diritto asilo; i migranti non vengano considerati come detenuti in centri di accoglienza al solo fine di essere identificati; l’Ue e gli Stati membri facciano ritornare le persone nei loro Paesi di origine solo attraverso procedure fondate sul rispetto dei diritti umani, e mai a condizioni che li possano mettere in pericolo; gli schemi e le procedure di ricongiungimento familiare per rifugiati e richiedenti asilo siano facili da praticare e garantiscano che le famiglie siano in grado di riunirsi nel minor tempo possibile”.