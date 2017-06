Fatima: il 25 giugno il Patriarca maronita Boutros Rai consacrerà Libano e Medio Oriente al Cuore Immacolato di Maria

Il Patriarca maronita Bechara Boutros Rai si recherà nel santuario portoghese di Nostra Signora di Fatima per consacrare il Libano e tutto il Medio Oriente al Cuore Immacolato di Maria. L’atto di consacrazione – riferiscono le fonti del Patriarcato maronita citate da Fides – avverrà nel corso della liturgia eucaristica che il primate della Chiesa maronita presiederà nel santuario portoghese domenica 25 giugno. La celebrazione liturgica domenicale rappresenterà il culmine e la conclusione della “giornata del Libano a Fatima”, che avrà inizio sabato 24 giugno con la recita del Rosario e la processione dei fedeli con le candele. Negli ultimi quattro anni, nel mese di giugno, il Patriarca Rai aveva già presieduto liturgie di consacrazione del Paese del Cedri e di tutto il Medio Oriente al Cuore Immacolato di Maria, celebrate in Libano, presso il santuario mariano di Harissa. In tali occasioni, durante il solenne atto di consacrazione, si era pregato affinché tutti i popoli della regione fossero liberati dal flagello delle guerre e della violenza. Già nel giugno 2013, il Patriarca Rai aveva associato anche gli islamici all’atto di Consacrazione, ricordando che il Libano è l’unico Paese dove la Solennità dell’Annunciazione, il 25 marzo, viene celebrata insieme da cristiani e musulmani come festa nazionale.