Diocesi: Roma, da domani il XIV Simposio internazionale dei docenti universitari

“La Terza missione delle Università, dei Centri di ricerca e delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in Europa. Per uno sviluppo umano e globale”. È questo il tema del XIV Simposio internazionale dei docenti universitari, che si svolgerà da giovedì 22 a sabato 24 giugno in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma e promosso dall’Ufficio per la pastorale universitaria della diocesi di Roma in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il Comitato Regionale dei Rettori delle Università del Lazio e il Comitato dei Rettori delle Università Pontificie di Roma. Quasi 300 relatori provenienti da tutta Europa, 29 sessioni di lavoro che toccheranno dai temi economici a quelli della comunicazione, dalla bioetica alla teologia, fino alla psicologia e alla finanza, una tavola rotonda che raggrupperà oltre 50 rettori giunti da differenti paesi, quattro forum dedicati rispettivamente ai Centri di Ricerca; ai dirigenti amministrativi; alle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Coreutica e infine alla Sanità. L’assise si aprirà giovedì alle 15.30 con la cerimonia inaugurale nell’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense che vedrà la partecipazione del vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi, direttore dell’Ufficio per la pastorale universitaria della diocesi di Roma, di Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La lectio magistralis sarà affidata a Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern di Ginevra, e a Ivano Dionigi, docente presso il dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Bologna. I giorni successivi prevedono lavori suddivisi in differenti sessioni e luoghi. Sabato giornata finale con la messa presieduta dal vescovo Enrico Dal Covolo, rettore dell’ateneo di piazza San Giovanni in Laterano, e di seguito due tavole rotonde e la sintesi dei lavori con le prospettive di impegno verso il XV Simposio Internazionale.