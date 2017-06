Diocesi: mons. Fragnelli (Trapani), “sostenere la ricerca del bene comune”

“La nostra società può rinascere se non mancheranno trasparenza e spirito di servizio in tutti coloro che desiderano occuparsi della cosa pubblica”. Lo ha detto mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, al termine della celebrazione cittadina del Corpus Domini, domenica scorsa, come informa oggi una nota della diocesi. “Non è mio compito offrire indicazioni tecniche, politiche o giuridiche ma in questo momento di grande tensione nella vita cittadina – ha sottolineato il presule – è fondamentale che ciascuno di noi s’interroghi con onestà intellettuale e cuore aperto: le radici antiche dei problemi di oggi, comunque le si chiamino, impongono, per il bene della città, che si chiarisca la diagnosi e s’intervenga con profonda e coraggiosa coscienza democratica”. Per il vescovo, “c’è un motivo di speranza soprattutto se abbiamo il coraggio d’investire molto sulle nuove generazioni desiderose di voltare pagina, nella consapevolezza realistica che non sarà facile mettere in discussione il potere economico, più o meno occulto che condiziona la nostra storia, limitare le mistificazioni alimentate dalle contrapposizioni, arginare tentazioni di indifferenza sociale e politica a cui molti sembrano rassegnarsi”.

Poi un appello agli uomini e alle donne del mondo cattolico: “In questi giorni da più parti ho avvertito il tentativo di tirare il vescovo e la comunità ecclesiale, come se fosse un blocco monolitico, da una parte o dall’altra – ha ricordato mons. Fragnelli -. Da parte mia come rappresentante di un’istituzione del territorio è mio dovere manifestare e sostenere la comune fiducia sia nella rappresentanza degli organi di governo sia nella magistratura. Ai fedeli laici ricordo le parole del Concilio Vaticano II sul dovere dei laici di sviluppare perizia e competenza ed esercitare la specifica ‘autorità’ nel campo sociale e politico”. In questi “giorni cruciali per la vita della nostra città” il presule si è augurato che “dalle donne e dagli uomini del mondo cattolico sorga ancora più ardente la passione per partecipare pienamente e lealmente al dibattito pubblico offrendo contributi e proposte non solo emotive ma serie, che sostengano la ricerca del bene comune, aiutino a ridurre le distanze e ad alimentare la fiducia, a superare sterili contrapposizioni e arroganti posizioni predefinite. Con tutti coloro che desiderano il bene della nostra città domandiamoci come possiamo servire l’umanità e scegliamo responsabilmente e con coscienza”.