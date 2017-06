Diocesi: Firenze, sabato 24 giugno la rassegna “O flos colende”

Ritorna, a Firenze, in occasione della festa di san Giovanni, patrono della città, l’ormai tradizionale appuntamento con la rassegna “O flos colende”, anche stavolta grazie alla collaborazione tra l’Opera di Santa Maria del Fiore e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La mattina (ore 10.30) di sabato 24 giugno, il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori celebrerà in Duomo una Messa le cui sezioni sono intercalate dalla Messe brève di Léo Delibes, l’unico contributo al genere dato dal compositore francese celebre per i suoi balletti. Una pagina di soave semplicità, accostata a pagine della tradizione sacra fiorentina in parte conservate fra i manoscritti dell’Archivio dell’Opera del Duomo: come i mottetti (riscoperti grazie alle trascrizioni di Gabriele Giacomelli) Elizabeth Zachariae (dedicato proprio a San Giovanni Battista) di Marco da Gagliano e Gaudent in coelis di Filippo Vitali, autori entrambi maestri di cappella di Santa Maria del Fiore, affiancati ad altri brani, fra i quali l’Alleluia composto da Michele Manganelli (attuale maestro di cappella di Santa Maria del Fiore) e il delicato Ave verum di Charles Gounod. Il tutto a ricreare una suggestiva liturgia trapuntata da pagine corali e che quest’anno si propone anzitutto come una vera festa musicale di bambini cantori. Nella stessa giornata – informa la diocesi – sarà possibile per tutti i fiorentini visitare il Battistero gratuitamente, mentre alle ore 18.30, sempre in Battistero, 70 bambini e le loro famiglie, e per la prima volta 2 persone adulte, tutti appartenenti alla diocesi di Firenze, tra quelli che hanno ricevuto il battesimo nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, riaffermeranno il loro legame con la Chiesa fiorentina ritrovandosi assieme al cardinale Betori nel “bel San Giovanni”: un’iniziativa promossa dall’Opera di Santa Maria del Fiore e dall’arcidiocesi di Firenze. Un momento di letture e di preghiere guidate dal cardinale Betori, accompagnate dal coro di studenti universitari Phonè, che terminerà con la benedizione dei presenti con l’acqua del fonte battesimale. Al termine della cerimonia i bambini riceveranno una medaglietta in argento con l’effige di San Giovanni Battista e lo stemma dell’Opera, oltre a un attestato in ricordo dell’evento.