Diocesi: Aversa, lunedì 26 si presenta il volume n. 8 “Documenti della Mensa vescovile di Aversa dal 1142 al 1698”

Si terrà lunedì 26 giugno, alle ore 17, presso la Pinacoteca del Seminario diocesano ad Aversa, la presentazione del volume n. 8 “Documenti della Mensa vescovile di Aversa dal 1142 al 1698”, pubblicato nella collana Fonti e Studi dell’Archivio storico diocesano di Aversa. Sarà portato all’attenzione degli studiosi la ricerca di Filomena Di Sarno, curatrice di questo lavoro archivistico, che, con la trascrizione e lo studio paleografico di documenti relativi alla storia della Chiesa nel territorio aversano, offre, si legge in una nota, “un prezioso contributo per la ricerca storica, per la cultura e per l’identità ecclesiale”, con “la trascrizione di ventinove documenti originari e inediti: bolle papali, brevi, dispense, documenti imperiali, regi e principeschi, che abbracciano un arco cronologico che va dalla prima metà del XII secolo alla fine del XVII secolo”.

Interverranno: mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, Domenico De Cristofaro, sindaco di Aversa, Paolo Cherubini, vice prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, Serena Morelli, dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”, mons. Ernesto Rascato, direttore dell’Archivio storico diocesano di Aversa, Filomena Di Sarno, curatrice della pubblicazione. “Conoscere le vicende narrate in questi documenti significa comprendere meglio la nostra Terra di Lavoro, il nostro habitat umano, sociale ed ecclesiale, e così costruire il futuro attraverso una migliore consapevolezza dell’essere una Chiesa ricca di storia e di potenzialità sociali e pastorali”, scrive nella presentazione il vescovo Spinillo. Con l’occasione sarà esposta l’antica Platea della Mensa Vescovile di Aversa (sec. XVII) recentemente restaurata presso il Laboratorio dell’Abbazia di Grottaferrata.