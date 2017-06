Consiglio europeo: Tusk, “populismo perde peso” elettorale. “Ritorno dell’Ue come soluzione e non come problema”

(Bruxelles) Valutazioni politiche ad ampio raggio in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, 22 e 23 giugno. Donald Tusk ha inviato la consueta lettera di invito ai capi di Stato e di governo che parteciperanno al summit su migrazioni, sicurezza e Brexit. “È legittimo affermare – vi si legge – che il nostro incontro avverrà in un contesto politico diverso da quello di alcuni mesi fa, quando le forze anti-Ue erano in ascesa. Gli attuali sviluppi nel continente sembrano indicare che ci stiamo lentamente avviando a una svolta. In gran parte dei nostri Paesi i partiti politici che hanno basato la propria forza sui sentimenti anti-Ue cominciano a perdere peso”. Tusk pensa soprattutto a Francia e Paesi Bassi. “Stiamo assistendo al ritorno dell’Ue come soluzione e non come problema”, aggiunge. “Paradossalmente le ardue sfide degli ultimi mesi ci hanno resi più uniti di prima”. Tuttavia, “non possiamo tuttavia essere né compiaciuti né ingenui. Dobbiamo dimostrare ai cittadini che siamo capaci di riprendere il controllo di eventi che sconvolgono e talvolta persino terrorizzano. L’anno scorso abbiamo convenuto che l’Ue proteggerà i nostri cittadini dalle minacce alla sicurezza, dall’immigrazione irregolare e dalla globalizzazione incontrollata, e dobbiamo mantenere tale impegno. Pertanto, durante il prossimo Consiglio europeo vorrei che avanzassimo nella nostra risposta strategica in questi tre settori”.