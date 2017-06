Clero: Regina Apostolorum, dal 30 giugno corso internazionale per formatori di seminari

Prende il via il 30 giugno il corso per formatori di seminari dal respiro internazionale organizzato dall’Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) che si svolgerà nella sede del Pontificio Collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae a Roma e si concluderà il 30 luglio. Destinatari sono rettori, direttori spirituali e altri formatori di seminario. Le lezioni saranno disponibili grazie ad un servizio di traduzioni in inglese, francese e spagnolo. Obiettivo dell’iniziativa, si legge in un comunicato, “aiutare i vescovi diocesani nella preparazione e formazione permanente di coloro che si dedicano alla formazione dei futuri sacerdoti” e approfondire il tema della pastorale familiare alla luce dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”. A conferenze e lezioni frontali si uniscono workshop, studi di casi concreti, contatto con esperti nel campo della formazione sacerdotale, psicologica e pedagogica, pellegrinaggi, visite culturali in un clima di preghiera personale e comunitaria con attività formative della liturgia delle ore e adorazione eucaristica. Il corso è preceduto da cinque giorni di esercizi spirituali; al termine sarà rilasciato un diploma di partecipazione. Tra relatori mons. Jorge Carlos Patron Wong, segretario della Congregazione per il clero; mons. Raffaello Martinelli, vescovo di Frascati; p. Amedeo Cencini; p. Gonzalo Miranda. La direzione del corso è affidata a p. Alex Yeung, decano Facoltà di Filosofia dell’Ateneo. Info: https://sacerdos.org/it/corsi/corso-formatori-seminario/.