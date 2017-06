Campagna “Ero straniero”: don Colmegna (Casa della carità), “ringraziamo il Papa per il suo sostegno”

“Un grande dono, che darà ancora più forza al nostro messaggio e alla nostra campagna. E una sollecitazione importante per i cattolici”. Così don Virginio Colmegna, presidente della Casa della carità, commenta al Sir le parole di Papa Francesco nel corso dell’udienza di oggi, che ha espresso “sincero apprezzamento per la campagna per la nuova legge migratoria Ero straniero – L’umanità che fa bene”. “L’accoglienza e la protezione dei migranti sono un tema che da sempre sta a cuore a Papa Francesco, che in più di un’occasione ha esortato la politica a compiere scelte giuste e lungimiranti, che vedano l’immigrazione come una risorsa e non come un problema. Di questo siamo fortemente convinti anche noi promotori della campagna, e per questo ringraziamo ancora il Pontefice per il suo sostegno, che ci spinge a proseguire nella nostra iniziativa ancora con maggior entusiasmo”, ha aggiunto il presidente della “Casa della carità”: “Ci auguriamo che il suo apprezzamento spinga sempre più comunità religiose e fedeli ad impegnarsi attivamente in favore dei migranti, per mettere in pratica l’invito evangelico ‘Ero straniero e mi avete accolto’”. Ad oggi, sono circa 11 mila le firme raccolte in favore della legge che prevede, in sintesi, l’introduzione di canali diversificati di ingresso per lavoro e nuove forme di regolarizzazione degli stranieri già radicati nel territorio. Ma anche misure per l’inclusione sociale e lavorativa di richiedenti asilo e rifugiati, l’effettiva partecipazione alla vita democratica col voto amministrativo e l’abolizione del reato di clandestinità.