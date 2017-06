Avvenire: la prima pagina di domani 22 giugno. Banche, maternità surrogata, rapporto Caritas-Migrantes, maturità

“Avvenire” sceglie di aprire la sua prima pagina con il tema delle banche, unendo il via libera definitivo alla commissione d’inchiesta parlamentare alla disponibilità di Intesa San Paolo a rilevare i due istituti veneti in crisi. L’articolo di fondo è a firma del filosofo Francesco D’Agostino ed è dedicato alla questione della maternità surrogata. “Dobbiamo rinunciare a contestare alcunché alla maternità surrogata? – si chiede D’Agostino -. Al contrario. Questa pratica solleva un problema del tutto insolubile, non però di carattere socio-psicologico, ma di carattere antropologico. Il modo più corretto per combattere la maternità surrogata non è quello di ipotizzare sventure e nevrosi per i bambini procreati attraverso un affitto di utero. Bisogna piuttosto concentrare l’attenzione e puntare il dito sull’irrimediabile incrinatura dell’identità della donna, che si realizza attraverso la surrogazione di maternità”. Una grande fotocronaca illustra il rapporto Caritas-Migrantes, dal quale emerge il dato che non vi è alcuna “invasione” degli stranieri in Italia. Un titolo va poi alla prima prova dell’esame di maturità (all’interno del giornale lo svolgimento delle sette tracce proposte dal Ministero). Tra i “temi di Avvenire”, un intervento del sociologo Mauro Magatti in vista delle Settimane sociali dei cattolici in ottobre a Cagliari e un commento di Giuseppe Anzani sulla sentenza della Cassazione in merito alla strage di piazza della Loggia a Brescia. Richiami anche per l’inserto per ragazzi “Popotus” e per l’inserto “èvita”, dedicato ai temi della difesa della vita, della bioetica e della ricerca.