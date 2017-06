Volontariato: Ancona, il 21 e 22 giugno convegno nazionale promosso da Convol, Csv Marche e Università Politecnica delle Marche

Sarà “Volontariato e innovazione” il tema de convegno nazionale promosso da Convol, Csv Marche e Università Politecnica delle Marche che si terrà domani, mercoledì 21, e giovedì 22 giugno ad Ancona. L’obiettivo del convegno, che si svolgerà presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, “è quello – si legge in una nota – di analizzare l’evoluzione dell’azione volontaria nel nostro Paese e di indagare sui valori e gli ideali che oggi l’alimentano”. “Spingersi sulle frontiera dell’innovazione sociale – spiegano i promotori – appare un percorso obbligato se il volontariato vuole essere in grado di leggere criticamente le politiche pubbliche, cogliere per tempo i cambiamenti nella struttura dei bisogni, contribuire a rafforzare i legami sociali, contrastare le disuguaglianze e promuove una più solida coesione nella società italiana”. Mercoledì 21, a partire dalle 14.30, dopo i saluti dei rappresentanti degli enti promotori, sarà Emmanuele Pavolini, docente all’Università di Macerata, ad introdurre i lavori. Seguirà la relazione di Giovanni Moro su “Azione volontaria e attività di interesse generale”. Alle 16, Emma Cavallaro presenterà il volume “Volontariato e innovazione sociale in Italia” (Il Mulino), a cura di Ugo Ascoli ed Emmanuele Pavolini, il Mulino, 2017. Dalle 16.30 alle 18.30 è in programma la prima sessione, con chair Ugo Ascoli, per la presentazione e discussione di sei papers. La giornata di giovedì 22 si aprirà alle 9 con l’intervento di Maurizio Ambrosini su “L’avvento di un volontariato post-moderno”. Poi seconda sessione, con chair Emmanuele Pavolini, su nove papers. Alle 14.30 Costanzo Ranci parlerà di “Nuovi mix, vecchi dilemmi. Pubblico e privato negli anni della grande recessione”. Dalle 15.30 alle 17.30 terza sessione, con chair Emma Cavallaro, su sei papers. La chiusura dei lavori, in programma alle 17.30, sarà a cura di Ugo Ascoli.