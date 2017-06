Ucsi: Chiara Genisio nuova presidente della sezione piemontese

Chiara Genisio, direttore di Agdnotizie-Torino, è la nuova presidente della sezione piemontese dell’Unione Cattolica Stampa Italiana. Il nuovo consiglio direttivo dell’Ucsi Piemonte, l’associazione formata da giornalisti e comunicatori che lavorano in luoghi e testate sia laiche sia cattoliche, sarà composto da Francesco Antonioli (vice-presidente), Manuela Borraccino e Gianni Dal Bello (tesorieri), Luca Reteuna (segretario), Bruno Andolfatto, che si occuperà di “Raccontare il lavoro” e della Settimana sociale di Cagliari e da Patrizio Righero, che seguirà Ucsi Piemonte giovani. Confermato come consulente ecclesiastico dell’associazione, don Fabrizio Casazza, che durante l’assemblea, che si è svolta nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, a Torino, ha ribadito: “Il giornalista cattolico non è un fanatico, ma guarda e racconta gli avvenimenti con gli occhi del cristiano, che sono quelli di Cristo”. Ha presieduto i lavori dell’assemblea, il segretario nazionale Maurizio Di Schino, che ha ricordato come “l’Ucsi non sia un recinto in cui rinchiudersi, ma una parte viva della Chiesa”.