Turismo religioso: Roma, domani al via la terza edizione della Btri

Al via da domani, mercoledì 21 giugno, a Roma, presso Casa La Salle, la terza edizione della Borsa del turismo religioso internazionale (Btri). La manifestazione, organizzata da Hub Turismo religioso & culturale, raduna esponenti del mondo ricettivo, tour operator e agenzie di viaggio, associazioni e consorzi, enti pubblici, realtà religiose, compagnie di mobilità e servizi turistici, che si occupano di turismo religioso, culturale ed artistico. Dopo l’apertura dell’area espositiva, saranno realizzati workshop e tavole rotonde. Gli esperti del settore parleranno domani alle 17 di “Turismo religioso e culturale: contenuti e attori tra fede e mercato”, alla presenza di mons. Mario Lusek, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei. Giovedì si parlerà di “Antiche e nuove vie di pellegrinaggio: cammini e percorsi religiosi in Italia”. Nel pomeriggio, tavola rotonda su “Terremoto, luoghi di culto, turismo: una speranza da ri/costruire”, alla quale interverrà, tra gli altri, il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. La manifestazione si concluderà venerdì col workshop che radunerà un centinaio di operatori turistici e 60 buyer provenienti da diversi Paesi. «Questi tre giorni saranno un importante momento d’incontro non solo commerciale ma anche di scambio culturale, del mondo del turismo religioso e della domanda turistica religiosa», dichiara il patron della manifestazione, Nicola Ucci.