Salute: sostegno a Pronto Alzheimer, linea telefonica dedicata alla malattia

Fino al 26 giugno sarà possibile sostenere, con un sms o una chiamata da rete fissa al 45526, Pronto Alzheimer, la linea telefonica attivata dalla Federazione Alzheimer Italia che offre un servizio di orientamento, assistenza e sostegno ai familiari dei malati. Il programma, che propone ai familiari dei malati consigli pratici per l’assistenza quotidiana, negli ultimi 23 anni ha risposto ad oltre 145mila richieste di aiuto, diventando un punto di riferimento nazionale per le famiglie e per le figure professionali che si occupano della malattia. “L’Alzheimer – ricorda l’associazione in un comunicato – è la più comune causa di demenza e ne rappresenta infatti il 60% dei casi. In Italia si stima che siano 1.242.000 le persone affette, destinate a diventare 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050”. Chiamando il numero 02-809767, è possibile richiedere informazioni sulla patologia e sui consigli riguardanti l’aiuto psicologico, le consulenze socio-legali e ricevere indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio. La linea è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (negli altri orari e durante il fine settimana risponde una segreteria telefonica) ed è gestita da una struttura dedicata composta da 2 persone affiancate da volontari. “La nostra federazione mette da sempre al primo posto la dignità delle persona con demenza e dei suoi familiari – ha commentato la presidente Gabriella Salvini Porro –. Pronto Alzheimer è solo il primo di una serie di servizi con cui vogliamo rispondere alle necessità di relazione e di inclusione dei malati”.