Papa Francesco: arrivato a Barbiana per la preghiera sulla tomba di don Milani

È atterrato poco dopo le 11.10, nello spiazzo sottostante la chiesa di Barbiana, l’elicottero con a bordo il Papa, in pellegrinaggio sulla tomba di don Lorenzo Milani, seconda e ultima tappa del pellegrinaggio di oggi, cominciato di buon ora a Bozzolo per l’omaggio a don Primo Mazzolari. Al suo arrivo il Papa è stato accolto dall’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, e dal sindaco di Vicchio, Roberto Izzo. Quindi si è trasferito immediatamente al cimitero per la visita in privato e per fermarsi in preghiera sulla tomba di don Lorenzo. Francesco raggiungerà poi in auto la chiesa e, al suo arrivo, sul piazzale e all’interno della chiesa saluterà alcuni discepoli ed ex-alunni del sacerdote fiorentino. Dopo un momento di preghiera personale in chiesa, Papa Francesco visiterà i locali della canonica e della scuola. Poi il discorso, preceduto dal saluto del card. Betori.