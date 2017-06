Papa a Barbiana: il nipote di don Milani, “ha sempre obbedito alla Chiesa, con creatività e ironia”

“La giornata di oggi fa molto piacere a noi familiari. Le cose della Chiesa non ci competono, ma ci dispiacque vedere don Lorenzo trattato male dalla Chiesa che lui amava, e ci fa piacere vedere che Papa Francesco ha su di lui una posizione chiara”. Andrea Milani Comparetti è il nipote di don Milani (figlio del fratello Adriano), ed è a Barbiana con gli altri parenti. Questa visita è stata una bella sorpresa: “Don Lorenzo ha sempre obbedito alla Chiesa, anche se lo ha fatto con creatività e ironia, come era nel suo carattere”. Andrea Milani racconta al Sir anche un aneddoto: “Quando scendeva a Firenze veniva a trovarci e ci diceva: avete ancora il riscaldamento in casa? Noi a Barbiana abbiamo un bel fuoco. Era il suo modo per insegnarci, con ironia, che eravamo privilegiati”.