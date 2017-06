Media education: Med, Premio “Cesare Scurati” 2017 per insegnanti ed educatori

Il Med (Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione) promuove il Premio “Cesare Scurati” 2017 per insegnanti ed educatori. “L’obiettivo – spiega una nota – è stimolare la produzione di buone pratiche di media education nei vari ambiti educativi: scuola, territorio, adulti…”. La partecipazione è gratuita. La domanda per concorrere deve essere inviata entro il 7 luglio a med@unisal.it, con la scheda descrittiva del progetto. La cerimonia di premiazione si terrà il 15 luglio a Lucca, nell’ambito della Summer School del Med. Al vincitore del Premio la partecipazione senza spese all’edizione 2018 della Scuola estiva di media education. Il riconoscimento, aggiunge il Med, “serve anche a non dimenticare un grande pedagogista, che, tra le altre cose, è stato socio fondatore dell’associazione voluta da don Roberto Giannatelli”. Info: www.mediaeducationmed.it.