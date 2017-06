Festa della musica: Roma, domani al Gemelli “The Twins Father’s Band”, medici con la chitarra che cantano temi sociali con ironia

Due psichiatri, un radiologo interventista, un cardiochirurgo, un geriatra, un medico del lavoro sono i componenti della Twins Father’s Band che si esibirà in concerto domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 18, nella Hall del Policlinico universitario Agostino Gemelli nell’ambito della Festa della musica 2017, manifestazione promossa dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con il Comune di Roma. Per un pomeriggio i medici saranno in prima linea, non in corsia, ma su un palco per celebrare la Giornata europea della musica insieme a pazienti e familiari. La Twins Father’s Band, formata da Emanuele Caroppo, Alessandro Cina, Piero Farina, Maria Grazia Stilo, Salvatore La Carrubba, Emiliano Santacroce, Silvia De Santis, è un gruppo musicale di medici provenienti dalla Università Cattolica del Sacro Cuore conosciutisi durante gli anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia nato al fine di avvicinare le persone alle associazioni che operano nel sociale delle quali sono portavoce e sostenitori.

Dopo aver suonato da studenti nelle serate musicali organizzate nell’Auditorium dell’Università Cattolica di Roma, si sono riuniti nel 2015, a 20 anni dalla laurea, e da lì hanno iniziato questo percorso a sostegno di onlus no-profit con la loro musica caratterizzata da “parodie mediche e sociali sulla base di musiche rock evergreen”, dice il vocalist Caroppo. “Medici con la chitarra – continua – consapevoli che il percorso verso la salute non può più passare soltanto dalla cura attenta delle malattie ma anche attraverso la promozione del benessere e della felicità, calcano oramai vari palcoscenici diffondendo in musica scienza, medicina, prevenzione e sorrisi. Tutto no-profit, rigorosamente”. Nel repertorio che la band presenterà mercoledì anche dei brani di grande attualità sociale, tra cui uno dedicata ai rifugiati e uno al cyberbullismo.