Esami di maturità: mons. Agostinelli (Prato), “vivete questo impegno con personalità e sicurezza”

“Cari studenti, siete alla vigilia dell’esame di maturità. Vi auguro di affrontare al meglio questo appuntamento così importante per la vostra vita”. In occasione della prima prova dell’esame di maturità, in programma domani, il vescovo di Prato, mons. Franco Agostinelli, invia il suo augurio a tutti gli studenti pratesi. “Comprendo l’incertezza e la paura che potete avere alla vigilia della prima prova, state per vivere un momento che ricorderete per sempre – prosegue il presule -. Per voi si tratta del primo impegno ‘tosto’ e il mio augurio è che possiate viverlo con la dovuta personalità e sicurezza”. “Vi accompagno nella preghiera e vi mando un grosso in bocca al lupo”, conclude mons. Agostinelli.