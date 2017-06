Diocesi: Terni, quarta tappa della mostra itinerante “Venti volte San Martino” e convegno sul fenomeno migratorio a Terni

In occasione dell’inaugurazione, presso la parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria in Campomicciolo a Terni, della quarta tappa della mostra itinerante “Venti volte San Martino”, mostra documentaria delle opere segno della Caritas diocesana, stasera alle 18 si svolgerà il convegno sul tema: “Il fenomeno migratorio nella città di Terni. Una lunga storia di accoglienza”. Interverranno: Francesca Malafoglia, vice sindaco di Terni, Emanuele D’Amico, capo gabinetto della Prefettura di Terni, Sabrina Borghi, responsabile del servizio edilizia scolastica della Provincia di Terni, don Angelo D’Andrea, parroco del Cuore Immacolato di Maria. Modera Ideale Piantoni, direttore della Caritas diocesana di Terni. La mostra resterà aperta dal 20 al 26 giugno negli orari di apertura della chiesa e da giugno a dicembre sarà ospitata in altre 25 parrocchie della diocesi. Essa si articola in una decina di pannelli dedicati alle opere segno della Caritas con immagini e brevi testi esplicativi dell’attività svolta nei settori di principale intervento: emergenze territoriali e mensa “San Valentino”, carcere, Cittadella della solidarietà, agenzia formativa, Cresciamo insieme, immigrazione.