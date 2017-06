Diocesi: Grosseto, giovedì la giornata dei Grest con il vescovo Cetoloni

Oltre 700 bambini e 300 animatori insieme a Grosseto per la giornata diocesana dei Grest, percorso ricreativo organizzato nelle parrocchie della diocesi al temine della scuola. “La forza della comunione” è il titolo della festa che si svolgerà giovedì 22 giugno. In mattinata, giochi a squadre miste fra parrocchie, nel pomeriggio un tempo di laboratorio in cui ogni Grest parrocchiale realizzerà un dono da scambiarsi con un’altra parrocchia. Alla giornata interverrà il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni. Attualmente i Grest sono in corso nelle parrocchie dell’Addolorata, Cottolengo, Santa Famiglia e Santa Madre Teresa di Calcutta, Roselle e Castiglione della Pescaia. La prima settimana di luglio, infine, partiranno anche nelle parrocchie di san Giuseppe e di Batignano, che si avvarrà della collaborazione del centro culturale Frassati di Brescia. Il percorso formativo e ricreativo si sviluppa sulla traccia preparata dalla consulta diocesana di pastorale giovanile utilizzando i testi e le canzoni dei “The Sun”, la rockband italiana che sarà ospite ad ottobre alla prossima Settimana della Bellezza.