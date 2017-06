Centri aiuto alla vita: Mpv, domani alla Camera presentazione dei dati ufficiali attività 2016

Domani, mercoledì 21 giugno, conferenza stampa a Roma, alla Camera, per la presentazione dei dati ufficiali delle attività 2016 svolte dai 349 Centri aiuto alla vita. Ad illustrare il dossier Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita italiano, Mario Sberna (gruppo ‘DeS-Cd’) e Giancarlo Blangiardo, ordinario di Demografia all’Università di Milano Bicocca. L’appuntamento è alle ore 13, nella Sala stampa della Camera, in via della Missione 4.

“Migliaia di bambini nati grazie al servizio offerto dai volontari in tutta Italia, ancor di più – sottolinea Gigli in una nota – le donne gestanti assistite durante il periodo della gravidanza attraverso un’opera di supporto economico, psicologico e morale. Nel compito di avvicinare le madri in difficoltà si affianca all’opera dei Cav il servizio di assistenza H24 di Sos Vita (800.813.000, www.sosvita.it), che nella sua articolazione telefonica e di web-chat, ascoltando le chiamate disorientate di giovani donne in difficoltà, riesce a indirizzarle nel Centro più vicino. Da non dimenticare, infine, le attività dei Cav per il sostegno alle donne devastate dal dramma esistenziale dell’aborto”.