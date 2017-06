foto SIR/Marco Calvarese

“Accogliendo l’invito dei rispettivi capi di Stato e vescovi”, il Papa compirà un viaggio apostolico in Cile dal 15 al 18 gennaio 2018, visitando le città di Santiago, Temuco e Iquique, e in Perù dal 18 al 21 gennaio 2018 visitando le città di Lima, Puerto Maldonado e Trujillo. A darne notizia è oggi Greg Burke, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, in una dichiarazione rilasciata ai giornalisti. Il programma del viaggio “sarà pubblicato a suo tempo”, informa il portavoce vaticano.