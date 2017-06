Papa Francesco: a Convegno diocesi Roma, “tante volte io volo” e card. Vallini “mi ha fatto atterrare con tanta carità”

Roma, 19 giugno 2017. Papa Francesco alla Basilica Laterana incontra la Diocesi di Roma con Agostino Vallini e Angelo De Donatis, nuovo Vicario del Papa per la diocesi di Roma

“Il cardinale Vallini ha tante virtù, e anche un senso di oggettività che mi ha aiutato tante volte”. Prima di incominciare il suo discorso a San Giovanni in Laterano, il Papa ha risposto a braccio al saluto del cardinale Vallini. “Tante volte io volo e lui mi ha fatto atterrare con tanta carità”, ha scherzato il Papa. “Non andrà in pensione”, ha assicurato: “È in sei Congregazioni, continuerà a lavorare. È meglio così, perché un napoletano senza lavoro è una calamità in diocesi!”. “Voglio ringraziare il cardinale Vallini per le sue parole”, ha esordito Francesco: “E vorrei dire una cosa che lui non poteva dire, perché è sotto segreto, ma il Papa può dirlo. Quando dopo l’ elezione mi hanno detto che dovevo uscire prima nella Cappella Paolina e poi dal balcone a salutare la gente, subito mi è venuto il mente il nome del cardinale vicario. Questo l’ho sentito con simpatia e l’ho chiamato, e il cardinale Hummes che era davanti a me negli scrutini e diceva tante cose, anche lui mi ha aiutato… Questi due mi hanno accompagnato. Il cardinale vicario mi ha accompagnato e mi sono affacciato con lui sul balcone, e voglio ringraziarlo”.