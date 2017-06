Papa a Bozzolo e a Barbiana: Tv2000, domani diretta del pellegrinaggio alle tombe di don Mazzolari e don Milani

Tv2000, in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano, segue in diretta il pellegrinaggio di Papa Francesco a Bozzolo, in provincia di Mantova, e a Barbiana, in provincia di Firenze, per pregare sulle tombe di don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani nel 50° anniversario della sua morte. La programmazione speciale dell’emittente della Cei inizia alle 8.50 con ‘Il diario di Papa Francesco’ condotto da Gennaro Ferrara, fino alle 12.30 con i discorsi commemorativi di Francesco: alle 9 nella parrocchia di San Pietro Apostolo a Bozzolo (Diocesi di Cremona) e alle 11:30 nella Chiesa di Sant’Andrea a Barbiana (Diocesi di Firenze). In studio: lo scrittore e insegnante, Eraldo Affinati, il presidente di Pro Civitate Christiana di Assisi, don Tonio Dell’Olio, il professore Agostino Giovagnoli, esperto di Storia sociale e religiosa e la pedagogista cremonese, Paola Bignardi. Servizi e approfondimenti a cura della redazione giornalistica del Tg2000 e collegamenti con gli inviati Cristiana Caricato a Barbiana e Nicola Ferrante a Bozzolo. Nel corso dello speciale in onda un’intervista-testimonianza al presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti. Nel corso della giornata seguono documentari e film: alle 12.45 e alle 22.50 il documentario ‘Lettera a don Milani’ di Maurizio Iannelli con le testimonianze degli ex allievi del priore; alle 21.05 il film ‘Don Milani’ di Ivan Angeli, preziosa pellicola del 1976, recuperata dagli archivi storici dell’Istituto Luce. Alle 19.30 l’instant film con i discorsi e le immagini più significative del pellegrinaggio.