Migrazioni: Santa Sede, “affrontare insieme la questione”

“È necessario affrontare insieme la questione migratoria”: questo l’invito della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, espresso in un tweet che cita, in sintesi, le parole di oggi di Papa Francesco affidate sempre a Twitter”: “Nessuno di noi è un’isola, autonomo e indipendente dagli altri, possiamo costruire il futuro solo insieme, senza escludere nessuno”.

“È necessario affrontare insieme la questione migratoria” Papa Francesco pic.twitter.com/VDM6TtubFp — Migranti & Rifugiati (@M_RSezione) June 19, 2017