Giornata mondiale rifugiato: Migrantes, “visitare una realtà di accoglienza per richiedenti asilo”

“Visitare nelle nostre comunità un centro, una realtà di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati: una visita e un incontro personale che allargherà la conoscenza e aiuterà una relazione fraterna”. È la proposta della Fondazione Migrantes in occasione della Giornata mondiale del rifugiato che si celebra domani, 20 giugno. “Troppi luoghi comuni viziano l’informazione e le conoscenze del mondo dei migranti forzati che arrivano tra noi, nelle nostre città”, evidenzia in una nota l’organismo pastorale della Cei ricordando le parole di Papa Francesco pronunciate ieri al termine dell’Angelus: “L’incontro personale con i rifugiati dissipa paure e ideologie distorte e diventa fattore di crescita di umanità, capace di fare spazio a sentimenti di apertura e alla costruzione di ponti”. Ogni giorno nel Mediterraneo – sottolinea la Fondazione Migrantes – “vengono soccorsi e accompagnati ai porti, quando non inghiottiti dai flutti, centinaia di migranti in fuga, spesso vittime di trafficanti. Con Papa Francesco, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, promossa dall’Onu, vogliamo ripetere che ‘oggi più che mai dobbiamo stare dalla parte dei rifugiati… donne, uomini, bambini in fuga da conflitti, violenze e persecuzioni’. Questa ‘scelta preferenziale’ chiede una concreta attenzione a costruire un sistema di accoglienza diffuso, con la responsabilità di tutti, che eviti sprechi e corruzione, che moltiplichi ‘le opportunità di incontro fraterno e di vera conoscenza reciproca’”.