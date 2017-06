Diocesi: Perugia, il 21 giugno la Giornata diocesana dei Grest. Attesi 4mila tra ragazzi e animatori

Mercoledì 21 giugno (ore 9-12), presso il Percorso Verde di Pian di Massiano a Perugia, si ritroveranno più di 4mila tra bambini e giovani animatori-operatori dei “Gr.est” (i gruppi estivi), organizzati tra giugno e luglio dai 33 oratori parrocchiali dell’arcidiocesi perugino-pievese, per la loro annuale Giornata diocesana di condivisione e partecipazione all’insegna del gioco e dell’allegria, che si concluderà con il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni civili e religiose locali all’interno del Palasport “Evangelisti”. A impartire la benedizione finale sarà il vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti insieme a don Riccardo Pascolini, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e responsabile del Coordinamento Oratori di Perugia e dell’Umbria. Per don Pascolini “i Gr.est non sono parcheggi dove i genitori lasciano i figli al mattino per andare al lavoro, ma sono delle realtà socio-aggregative-educative di primaria importanza caratterizzate da uno spirito di prossimità che è il proprio. Si tratta di una proposta sempre di attualità e dal grande valore pedagogico”. Quella di quest’estate è intitolata: “Momo prenditempo”, ispirata liberamente al romanzo ‘Momo’ di Michael Ende. Al centro dei Gr.est 2017 sarà il tema del ‘tempo’ che, precisa don Pascolini – c’è il tema del tempo che è un dono prezioso che siamo chiamati a gestire con cura, nel servizio, nella dedizione agli altri, nella qualità degli spazi di vita che ci ritagliamo per noi e per i nostri affetti. Imparare da piccoli a dare il giusto valore al tempo sarà una dote preziosa per la nostra vita da adulti”. Novità importante di quest’anno è che i Gr.est sono stati riconosciuti idonei per il percorso di alternanza scuola-lavoro degli studenti delle superiori.