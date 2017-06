Diocesi: Nocera, da questa sera “sosta ecclesiale 2017” per due lunedì con il vescovo Giudice

A partire da questa sera, per due lunedì (19 e 26 giugno) la comunità diocesana di Nocera Inferiore-Sarno si ferma a riflettere e a programmare in occasione della “sosta ecclesiale 2017”. Si comincia questa sera, alle 20, nella concattedrale di San Michele Arcangelo a Episcopio di Sarno. A caratterizzare il primo incontro con i sacerdoti, i consigli pastorali e gli operatori parrocchiali sarà la lectio del vescovo mons. Giuseppe Giudice, sul tema “Si avvicinò e camminava con loro” (Lc 24,15). Nella settimana che condurrà al 26 giugno ci saranno degli approfondimenti di carattere foraniale. Parroci, consigli pastorali e operatori parrocchiali si ritroveranno nelle foranie per raccogliere alcuni spunti per il prossimo anno pastorale, tenendo conto delle indicazioni venute dalla lectio e dei prossimi appuntamenti ecclesiali, in particolare il Sinodo dei vescovi 2018 su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il 26 giugno alle 20, nella cattedrale di San Prisco a Nocera Inferiore, ci sarà la restituzione del lavoro svolto nelle foranie.