Avvenire: la prima pagina di domani 20 giugno. Terrorismo, domani il Papa a Bozzolo e Barbiana, legge sulla cittadinanza

“Avvenire” dedica il suo titolo principale all’offensiva terroristica, che registra anche l’attacco contro i musulmani riuniti in preghiera a Londra. L’editoriale porta la firma di Massimo Calvi: “L’islam contro l’Occidente, i bianchi contro i neri, i nati qui contro i non nati qui. Il pericolo che la nostra società corre è fin troppo evidente – scrive Calvi -: quello di permettere che insieme alla paura cresca l’odio, e che con questo si consegni definitivamente la vittoria agli estremisti, al terrorismo. È proprio questo l’obiettivo delle azioni del terrore, metterci gli uni contro gli altri, spaccare, dividere”. Una grande fotocronaca a centro pagina per la vigilia della visita del Papa a Bozzolo e Barbiana, i paesi di don Mazzolari e don Milani, con richiami agli approfondimenti interni (commenti di Bazzari, Affinati, Riccardi e interviste ai vescovi Betori e Napolioni). Un titolo di taglio, a centro pagina, è per il dibattito sempre rovente sulla legge per la cittadinanza. Tra i “temi di Avvenire”, due interventi di Camillo Ripamonti e Paolo Borgna, rispettivamente sulla Giornata del rifugiato e sulle norme per lo Ius culturae. Con “Avvenire”, allegato “Popotus”, il giornale per i più piccoli, che spiega le notizie dei grandi con linguaggio semplice e chiaro.