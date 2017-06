Attacco moschea di Londra: Newman (vescovo anglicano), “colpire una comunità di fede è colpire tutti noi”

“Un attacco a qualsiasi fede è un attacco a tutti noi”. Così il vescovo anglicano di Stepney (distretto di Londra), reverendo Adrian Newman: “Come Chiesa, siamo con la moschea di Finsbury Park, sulla scia delle notizie di questa mattina”. Il vescovo ricorda anche come questo attacco avviene proprio quando, nel fine settimana e presso il centro islamico colpito, si è fatta memoria di Jo Cox, la deputata britannica barbaramente uccisa da un estremista filo-nazista. “Offriremo le nostre chiese per aiutare i nostri amici della moschea in qualsiasi modo possiamo. Non ci faremo intimidire da coloro che cercano di terrorizzare le nostre comunità”.