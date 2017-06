Anziani: da oggi al 26 giugno è possibile sostenere “Pronto Alzheimer” per l’aiuto e il supporto ai familiari dei malati

Dal 19 al 26 giugno con un sms o una chiamata da rete fissa al 45526 è possibile sostenere Pronto Alzheimer, fondamentale servizio della Federazione Alzheimer Italia, che da 23 anni è a fianco di malati e familiari per farli sentire meno soli. L’Alzheimer è la più comune causa di demenza: ne rappresenta infatti il 60% dei casi. Si calcola che in Italia la demenza colpisca 1.241.000 persone, che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050: si tratta di una malattia in continuo, costante e preoccupante aumento. L’ultimo Rapporto mondiale Alzheimer, datato settembre 2016, mette in risalto l’importanza di una assistenza particolarmente attenta alla qualità di vita delle persone con demenza e di chi se ne prende cura. La Federazione Alzheimer risponde a questa esigenza fin dal 1993 mettendo a disposizione di familiari e malati servizi come Pronto Alzheimer. Chiamando il numero 02-809767, infatti, è possibile richiedere informazioni sulla malattia e consigli di terapia occupazionale per facilitare l’assistenza e la gestione del malato; aiuto psicologico, consulenze legali, previdenziali e sociali; indicazioni sulle strutture sanitarie e sociali presenti sul territorio e invio di materiale illustrativo e informativo. La linea è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (negli altri orari e durante il fine settimana risponde una segreteria telefonica) ed è gestita da una struttura di 2 persone affiancate da volontari. In 23 anni di vita il servizio ha risposto ad oltre 145mila richieste di aiuto. “Pronto Alzheimer è un servizio fondamentale che non faremo mai mancare a chi possiamo dare la forza di non essere soli”, commenta la presidente Gabriella Salvini Porro.