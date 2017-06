Polonia: Varsavia, Congresso cristiano sociale “Rispetto e comunità: come ricostituire la solidarietà popolare”

“Rispetto e comunità: come ricostituire la solidarietà popolare”: è il tema del quarto Congresso cristiano sociale che si svolge oggi a Varsavia con il titolo “La libertà di un popolo”. Il Congresso costituisce “il forum per le organizzazioni, ambienti e iniziative cattoliche che s’impegnano a presentare le posizioni dei cristiani nella sfera pubblica”, affermano gli organizzatori. Come spiega l’eurodeputato Marek Jurek, presidente del Partito polacco conservatore “Prawica Rzeczypospolitej”, “l’idea del Congresso nasce dalla necessità di accogliere tutti i variegati sforzi di ambienti cattolici polacchi finalizzati alla costruzione di una civiltà cristiana”. I congressi precedenti, come sottolineano i promotori, “hanno permesso di presentare un’opinione indipendente dei cattolici riguardo alle questioni importanti dell’attualità”. E all’attuale discussione sulla riforma costituzionale in Polonia sarà dedicata l’altra sessione del Congresso, durante la quale verrà discussa inoltre la proposta di una nuova legge elettorale che potrebbe introdurre in Polonia le circoscrizioni elettorali monomandatarie.