Papa Francesco: telegramma per incendio a Londra, “tragica perdita di vite umane”

Un telegramma di cordoglio per le vittime dell’incendio, avvenuto nei giorni scorsi alla Grenfell Tower di Londra (Regno Unito), è stato inviato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin – a nome del Santo Padre – al cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster. Nel testo Papa Francesco si dice “addolorato per l’incendio devastante e per la tragica perdita di vite umane e di feriti”. Il Pontefice “affida le anime delle vittime alla amorevole misericordia di Dio e porge le sue più sentite condoglianze alle loro famiglie. Apprezzando gli sforzi coraggiosi del personale del servizio di emergenza e di tutti coloro impegnati a dare conforto a chi ha perso la propria abitazione, Sua Santità invoca sulla comunità locale la benedizione di forza e di pace di Dio”.