Papa Francesco: ricevuta in udienza la cancelliera Angela Merkel. “Particolare ricordo” per Helmut Kohl

Papa Francesco ha ricevuto in udienza questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il cancelliere della Repubblica federale di Germania, Angela Merkel, la quale si è successivamente incontrata con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei cordiali colloqui, rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, “sono state evocate le buone relazioni e la fruttuosa collaborazione che intercorrono tra la Santa Sede e la Germania. Sono state quindi affrontate questioni di comune interesse, con particolare considerazione per la prossima riunione del G20 ad Amburgo e si è convenuto sulla necessità di dedicare una speciale attenzione alla responsabilità della comunità internazionale nel contrastare la povertà e la fame, la minaccia globale del terrorismo e i cambiamenti climatici”. Un “particolare ricordo” è stato riservato al già cancelliere federale Helmut Kohl, scomparso ieri, ed alla “sua instancabile opera a favore della riunificazione della Germania e dell’unità d’Europa”.