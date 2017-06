Papa Francesco: promulgazione di decreti della Congregazione delle Cause dei Santi

Papa Francesco ha ricevuto ieri in udienza il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell’udienza il Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare i decreti riguardanti: il martirio del Venerabile Servo di Dio Teresio Olivelli, Laico; ucciso in odio alla Fede il 17 gennaio 1945; le virtù eroiche del Servo di Dio Antonio Giuseppe De Sousa Barroso, Vescovo di Porto; nato il 5 novembre 1854 e morto il 31 agosto 1918; le virtù eroiche del Servo di Dio Giuseppe di Gesù López y González, Vescovo di Aguas Calientes e Fondatore della Congregazione delle Suore Cattoliche Maestre del Sacro Cuore di Gesù; nato il 16 ottobre 1872 e morto l’11 novembre 1950; le virtù eroiche del Servo di Dio Agostino Ernesto Castrillo, Vescovo di San Marco Argentano-Bisignano, dell’Ordine dei Frati Minori; nato il 18 febbraio 1904 e morto il 16 ottobre 1955; le virtù eroiche del Servo di Dio Giacomo da Balduina (al secolo: Beniamino Filon), Sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini; nato il 2 agosto 1900 e morto il 21 luglio 1948; le virtù eroiche della Serva di Dio Maria degli Angeli (al secolo: Giuseppa Operti), Monaca professa dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi e Fondatrice delle Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino; nata il 16 novembre 1871 e morta il 7 ottobre 1949; le virtù eroiche della Serva di Dio Umiltà Patlán Sánchez (al secolo: Maria), Suora professa delle Suore Francescane dell’Immacolata Concezione; nata il 17 marzo 1895 e morta il 17 giugno 1970.