Papa Francesco: Helmut Kohl è stato “grande uomo di stato e convinto europeo”

“Con commozione ho appreso la notizia della scomparsa dell’ex-Cancelliere Federale Helmut Kohl, dopo lunga e grave malattia. Esprimo ai familiari nonché a Lei e a tutto il popolo tedesco che compiange il ‘Cancelliere dell’Unità’, sentite condoglianze. Il Cancelliere Kohl, quale grande uomo di stato e convinto europeo, ha lavorato con lungimiranza e dedizione per il bene delle persone in Germania e nei paesi confinanti europei”. Lo scrive il Papa nel telegramma di cordoglio per la morte di Helmut Khol inviato al cancelliere federale della Repubblica federale di Germania, Angela Merkel. “Il Dio misericordioso lo ricompensi per il suo instancabile operato a favore dell’unità della Germania e dell’unione dell’Europa, come pure per il suo impegno a favore della pace e della riconciliazione. Il Signore doni al defunto la gioia eterna e la vita nella patria celeste – conclude -, e di cuore imploro sui congiunti e su tutte le persone in lutto la consolazione e la benedizione di Dio”.