Ordinariato militare: pubblicato il volume “Percorsi di pastorale familiare. Vademecum della Chiesa”

Si intitola “Percorsi di pastorale familiare. Vademecum della chiesa Ordinariato Militare” il volume, comprensivo di orientamenti e norme, pubblicato per i tipi di Ancora, a cura dell’Ordinariato militare per l’Italia. “Dopo aver letto la bozza del vademecum, ho pensato subito alla attualità e alla stringente responsabilità dei Cappellani militari”, scrive nella prefazione il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, evidenziando che “sono chiamati a vivere in questa speciale communitas i grandi ideali della vita umana e cristiana”. Nell’introduzione, l’ordinario militare, monsignor Santo Marcianò, mette in risalto come il vademecum raccolga “le indicazioni dell’Amoris Laetitia, integrandole con i tanti spunti emersi dal lavoro che i cappellani militari, per ben tre anni, hanno svolto nel loro corso di aggiornamento annuale”. “La nostra Chiesa – conclude Marcianò – ama la famiglia, crede nella famiglia e desidera in tutti i modi sostenere le nostre famiglie, chiamate ad affrontare le difficili sfide del tempo attuale ma anche le sfide che il contesto specifico del mondo militare pone loro dinanzi”. Non a caso il primo capitolo è dedicato a “La famiglia nel mondo militare italiano”. Il testo – si legge in una nota – “consta di una parte dedicata ai criteri guida e all’evangelizzazione della famiglia (preparazione al matrimonio, celebrazione e accompagnamento degli sposi) e di un ulteriore spazio attinente ammissione, istruttoria matrimoniale e casi che richiedono l’intervento previo dell’ordinario. Poi in appendice la modulistica occorrente”.