Ordinariato militare: da lunedì ad Assisi il corso di formazione su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”: è il titolo del corso di formazione e aggiornamento per cappellani militari che si svolgerà dal 19 al 23 giugno ad Assisi per iniziativa dell’Ordinariato militare per l’Italia, guidato da mons. Santo Marcianò che terrà la relazione introduttiva. Il programma prevede, inoltre, gli interventi, tra gli altri, di Alessandro Rosina, direttore Dipartimento Scienze Statistiche e ordinario di Demografia, Università Cattolica del S. Cuore, Milano, di don Michele Falabretti, direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile della Cei, che illustrerà la XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, di Liliana La Sala, direzione generale Prevenzione Sanitaria, direttore Ufficio prevenzione dipendenze, doping e salute mentale, Ministero della salute, di Massimiliano Padula, docente di Comunicazione presso l’Istituto pastorale della Pul e presidente nazionale Aiart.