Migranti: Salesiani in Italia, il 20 giugno la presentazione dei percorsi di accoglienza dei giovani richiedenti asilo

Nel 2016 in Italia sono sbarcati 25.846 minori non accompagnati: 1 migrante su 6 era un minore solo. Da parte loro, i salesiani con la Federazione Scs-Salesiani per il sociale hanno attivato 12 servizi per 207 minori non accompagnati, sei i servizi attivati per l’accoglienza dei profughi e dei rifugiati che hanno raggiunto 262 persone. Inoltre, ci sono stati 14 servizi di corsi di lingua italiana per 677 beneficiari e 4 servizi per progetti di inserimento lavorativo per 96 persone. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato che si celebra il 20 giugno, i salesiani in Italia presenteranno alcune storie di accoglienza, integrazione e riscatto di questi giovani, raccontando come il sistema preventivo di Don Bosco si concretizza in “percorsi e progetti diversificati e complementari che offrono al giovane rifugiato una risposta allo stesso tempo globale e graduale: accoglienza, integrazione e inclusione sociale, accompagnamento all’indipendenza”. L’appuntamento è per il 20 giugno, alle ore 11, presso la Sala Don Bosco dell’Istituto Sacro Cuore di via Marsala 42 a Roma. Interverranno: Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia, su “Il contributo di Unicef nel presidio dei principali hotspot italiani”; Filomena Albano, Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza, su “La figura del tutore volontario alla luce della legge”; Andrea Pecoraro, area protezione minori Unhcr, su “La tutela dei minori stranieri non accompagnati in Italia”.