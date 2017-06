Immigrazione: Bruxelles, conferenza internazionale nella sede del Parlamento europeo con Juncker, Tajani e Mogherini

(Bruxelles) La sede di Bruxelles del Parlamento europeo ospiterà il prossimo 21 giugno una conferenza sull’immigrazione, cui prenderanno parte il presidente dell’Assemblea Ue Antonio Tajani, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il capo della politica estera Federica Mogherini: parteciperanno cinquecento attori che lavorano nell’ambito della gestione dell’immigrazione. “Questo evento di alto livello sarà l’occasione – si legge nel sito dell’istituzione – per discutere sull’armonizzazione del sistema di asilo in Europa, sulla stabilizzazione dei Paesi terzi e sulla sicurezza interna dell’Unione europea”. L’evento avrà luogo in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno che affronterà anche la politica di migrazione.