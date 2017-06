Helmut Kohl: Sternberg (Zdk), “fervente cattolico e grande statista”

“Per il grande politico e statista Helmut Kohl la sua fede cristiana è sempre stata fondamento e orientamento. Segnato dalle amare esperienze del passato, si è dedicato alla cooperazione tra i popoli d’Europa guidato da una visione ampia e coinvolgendo tutte le sue forze. Il processo di unificazione europea è diventato così il compito della sua vita. Su questa base ha contribuito in modo sostanziale, con grande senso dello sviluppo storico e con grande coraggio nella sua responsabilità politica, alla riunificazione della Germania”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK), Thomas Sternberg, in un messaggio di cordoglio per l’ex-cancelliere tedesco, morto ieri a 87 anni. “Helmut Kohl ha vissuto uno stretto rapporto con la sua Chiesa cattolica. Siamo grati per i molti incontri e le discussioni che ci hanno fatto incontrare quando era capo del partito e cancelliere, e anche in numerosi Katholikentag” , ricorda Sternberg che fa un particolare riferimento al “grande discorso” dell’allora cancelliere a Berlino nel 1990, in occasione del 90° Katholikentag. Sternberg riprende le parole di Kohl, “eredità ancora attuale”: “Anche noi come cristiani”, disse nel 1990 Kohl, “con la nostra comprensione del pluralismo, vogliamo essere presenti nel panorama delle idee. Sappiamo però che l’idea europea si potrà realizzare se – e questo significa marcare confini o arroganza – i cristiani collaboreranno e si assumeranno la loro parte di responsabilità. La nostra guida è il sistema di valori che noi consideriamo valido e che si fonda nella nostra concezione cristiana di persona umana”. Per questo, conclude Sternberg, “ricorderemo Helmut Kohl come fervente cattolico e grande statista che nei momenti cruciali della storia del nostro Paese. Nella salda fiducia in un futuro dell’Europa unita e pacifica ha fatto cose preziosissime per il nostro stare insieme” .