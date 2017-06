Guerra in Siria: Comunità Giovanni XXIII, a Roma presentazione della “proposta di pace scritta dai profughi siriani”

“Noi siriani. La proposta di Pace scritta dai profughi siriani”: lunedì 20 giugno (ore 13), presso la Sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, Hsyan Abd El Rahim, insegnante siriano di Homs, presenterà alla stampa, a nome di molti profughi siriani fuggiti in Libano, una ‘Proposta di Pace per la Siria’, rivolta ai rappresentanti del Parlamento italiano e alle Associazioni interessate. La proposta è stata elaborata e predisposta in collaborazione con i volontari di Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, che dal 2013 opera in alcuni campi profughi del Libano al confine con la Siria. Alla conferenza stampa interverranno Michele Nicoletti, presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Vincenzo Amendola , sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, alcuni volontari di Operazione Colomba e rappresentanti dei profughi siriani arrivati in Italia attraverso i Corridoi Umanitari. “Alla violenza, che da sei anni sta distruggendo la Siria – si legge in un comunicato della Comunità Papa Giovanni XXIII – vogliamo contrapporre una forza che non sia quella delle armi, delle bombe, delle torture, delle uccisioni, favorendo la partecipazione ai tavoli delle trattative di pace anche di esponenti della società civile, che non vogliono né uccidere né essere uccisi. Questo invito, che formuliamo a nome dei nostri amici siriani, è rivolto a tutto il Paese ed è finalizzato a sostenere, diffondere e promuovere questa Proposta di Pace per la Siria”.