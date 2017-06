Germania: Chiesa cattolica, app per smartphone in aiuto alle coppie che si stanno per sposare

“Ehe. Wir. Heiraten” è un gioco di parole che significa “noi ci vogliamo sposare”. Ed è anche il titolo di un’applicazione per smartphone dedicata dalla Chiesa cattolica tedesca ai giovani che vorrebbero celebrare il sacramento del matrimonio. L’applicazione punta ad aiutare chi vuole sposarsi e che deve pensare a tantissime cose diverse, come la celebrazione, la chiesa e il sacerdote, i testimoni, la lista degli invitati, l’abito e il vestito: ma tutto questo spesso allontana i nubendi dal concentrarsi sul percorso di preparazione affettiva, religiosa e spirituale. Ecco che “Ehe. Wir. Heiraten” accompagnerà a soffermarsi e guardare al tempo vissuto in due, alla relazione – “la gioia dell’amore” come dice Papa Francesco – e anche ai suoi problemi”. Pertanto, l’app permetterà “alla Chiesa cattolica di confrontarsi con le altrettanto varie situazioni delle nozze, guidando e aiutando le coppie nella preparazione”. “Ehe.Wir.Heiraten” è disponibile per tutti gli smartphone Android e iOS ed è scaricabile gratuitamente dal sito https://www.ehe-wir-heiraten.de/#top2. Il servizio si interfaccia con il proprio matrimonio, con la data, con gli appuntamenti amministrativi e familiari, con il percorso spirituale e invia notifiche settimanali con testi, immagini e video che si occupano di tutte le questioni chiave: dalla spiritualità alla sessualità, dalle questioni organizzative a quelle legali. Le situazioni vengono inoltre analizzate alla luce della diocesi di appartenenza o di quella dove si svolgerà il matrimonio.