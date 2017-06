Don Milani: p. Pani (“La Civiltà Cattolica”), “il cardine del ministero è la scuola. Sacerdote fedele al Vangelo, irriducibile a qualsiasi compromesso”

“Il mezzo privilegiato, il cardine del ministero del Priore a San Donato, ancor prima che a Barbiana, è la scuola”. È quanto afferma padre Giancarlo Pani, vicedirettore de “La Civiltà Cattolica”, in un intervento pubblicato sull’ultimo della rivista. Padre Pani rilegge “Tutte le opere” di don Lorenzo Milani nell’edizione curata da Alberto Melloni, un epistolario di 1.109 lettere, di cui 123 inedite, che “costituisce un contributo fondamentale per conoscerne il pensiero e la vita”. “La scuola è il primo segno della pastorale” di don Milani, osserva il vicedirettore, ricordando com’era concepita: “aperta 365 giorni l’anno, 12 ore al giorno, si caratterizzava per un legame profondo con la vita e i problemi sociali, lo sfruttamento, la disoccupazione, l’ingiustizia, l’indifferenza, la non-partecipazione”. “L’insegnamento era basato sulla parola, come mezzo per esprimersi con correttezza ed efficacia, nel sostenere e difendere i propri diritti, ma anche per incontrare gli altri e comunicare con loro in una dimensione di solidarietà”, aggiunge, rilevando che “l’obiettivo della scuola era far diventare i ragazzi maestri o sindacalisti, in ogni caso lavoratori con piena coscienza civile e responsabilità sociale”. Pani ricorda il provvedimento del Sant’Uffizio per il ritiro dalla circolazione di “Esperienze pastorali”, il “successo imponente” di “Lettera a una professoressa” che “per la scuola italiana è una provocazione, che ha l’impatto di un vero terremoto”. E poi la “Lettera ai giudici” in difesa di don Milani per la denuncia subita in seguito alla “Lettera ai cappellani militari toscani”. “La difesa era il suo testamento”, osserva il vicedirettore, sottolineando la “vita spesa per la verità, la giustizia e la libertà, donata agli ultimi, fino al punto di diventare uno di loro; era soprattutto lo stigma di un sacerdote sempre e comunque fedele al Vangelo, irriducibile a qualsiasi compromesso”.