Diocesi: Torino, messaggio di mons. Nosiglia ai ragazzi per gli oratori estivi

Si intitola “Una gioia per tutti!” il Messaggio dell’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, ha inviato agli “amici” degli Oratori, bambini, ragazzi e le loro famiglie e comunità, della diocesi di Torino per l’inizio delle attività estive. “Voi siete un dono per i nostri oratori: sono felice che abbiate scelto di partecipare alle tante attività estive pensate e proposte per accompagnarvi nei giorni delle vacanze estive, unendo al gioco, allo sport, alle gite, ai laboratori creativi anche la riflessione e la preghiera” scrive l’arcivescovo. “Il tempo estivo è un tesoro prezioso: l’Oratorio vi aiuterà a scoprirlo e a farne dono ai vostri amici. Ogni famiglia si senta di casa nel suo Oratorio!”. Da mons. Nosiglia anche il ringraziamento agli animatori e animatrici, educatori ed educatrici degli Oratori estivi, insieme ai responsabili e coordinatori, sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi e laici. “Senza di voi – e il vostro insostituibile e prezioso servizio – i nostri Oratori diventerebbero come un corpo senz’anima e tantissimi ragazzi resterebbero senza una presenza amica e affidabile durante i mesi estivi”.